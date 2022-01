Federica Pellegrini campionessa anche di stile | ecco i suoi look più belli

Leggi su diredonna

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Quello che si è appena concluso è stato senza dubbio un anno molto importante per, sia dal punto di vista privato che lavorativo. Dopo il trionfo a Tokyo 2020 (e l’addio al nuoto), laitaliana – prima olimpionica azzurra del nuoto – si sta concedendo tempo e spazio per viverepubblicamente la sua storia d’amore con Matteo Giunta, suo ex allenatore, che le ha già fatto una proposta di matrimonio. Vi raccomandiamo...e Matteo Giunta, le confessioni sulla loro storia d’amore Ed ora la sua carriera e la sua vita privata verranno raccontante in un docufilm, Underwater, disponibile in tutti i cinema italiani il 10, l’11 e il 12 febbraio 2022; un appuntamento imperdibile ...