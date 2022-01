E' morto l'operaio colpito da benna escavatore (Di lunedì 10 gennaio 2022) E' stato constatato poco dopo l'arrivo all'ospedale Niguarda di Milano il decesso dell'operaio di 63 anni (e non circa cinquanta come inizialmente riferito) schiacciato oggi pomeriggio dalla benna di ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 10 gennaio 2022) E' stato constatato poco dopo l'arrivo all'ospedale Niguarda di Milano il decesso dell'di 63 anni (e non circa cinquanta come inizialmente riferito) schiacciato oggi pomeriggio dalladi ...

