Djokovic vince ricorso contro cancellazione del visto

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 10 gennaio 2022) MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Novakha vinto illadeldi ingresso in Australia e può uscire dall'albergo dove è confinato da giovedìperchè non vaccinatoil Covid ma in possesso di un'esenzione per avvenuta malattia lo scorso 16 dicembre. Il giudice Anthony Kelly della Federal and Family Court, dopo una giornata di continui rinvii, ha letto un documento frutto di un accordo fra le parti. Il punto centrale ha riguardato la notte trascorsa in aeroporto. Il fuoriclasse serbo aveva chiesto e ottenuto di aspettare fino alle 8.30 del mattino, ma la decisione sulè stata presa alle 7.42. Una decisione che il giudice Kelly ha definito “irragionevole”. La vicenda di ‘Nolè però non termina qui. Il ministro ...