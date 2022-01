Djokovic ha vinto ma la storia va avanti

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Novakha(per ora) la sua battaglia e può restare in Australia sognando di giocare gli Australian Open che scattano il 17 gennaio. Il tribunale federale di Melbourne, chiamato ad esprimersi sul respingimento del tennista serbo al momento dello sbarco in aeroporto ha stabilito che non ci fossero le condizioni da parte dell'autorità di frontiera per bloccare il visto con esenzione dal vaccino concesso al serbo. Una guerra politica e legale.hala seconda, sulla prima si vedrà perché l'intenzione del governo australiano è comunque quella di mettersi di traverso e di vietare la permanenza sul proprio territorio a chi non è vaccinato, a maggior ragione se - come- si è trasformato nell'icona mondiale dei No Vax e deve entrare in un paese che ha sopportato il lockdown ...

Novakhail primo round in tribunale, con il giudice che ha annullato la revoca del visto. Ma la partita potrebbe non essere finita qui. Pare che il governo australiano non intenda mollare. ...Novakhail ricorso contro la cancellazione del visto di ingresso in Australia e può uscire dall'albergo dove è confinato da giovedì perché non vaccinato contro il Covid ma in possesso di un'...L'udienza sulla cancellazione del visto per l'ingresso in Australia di Novak Djokovic si è conclusa nella prima mattina italiana, ed il giudice Anthony Kelly ha annullato la decisione, aggiungendo che ...MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Novak Djokovic ha vinto il ricorso contro la cancellazione del visto di ingresso in Australia e può uscire dall’albergo dove è confinato da giovedì perchè non ...