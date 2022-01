David Sassoli, chi è: età, carriera giornalistica, esperienza in politica, premi e vita privata e malattia (Di lunedì 10 gennaio 2022) David Sassoli è l’attuale Presidente del Parlamento europeo, eletto nel luglio del 2019 a seguito delle nomine di Ursula von der Leyen come Presidente della Commissione europea e di Christine Lagarde a Presidente della BCE dopo l’addio di Mario Draghi per il fine mandato. Sassoli, in Parlamento sotto le bandiere del PD, è stato eletto con 345 voti, una maggiornaza assoluta che lo ha portato a prendere il posto di Antonio Tajani. David Sassoli vanta una lunga esperienza tanto politica quanto giornalistica, il cui debutto è stato negli anni ’80. Il ricovero di David Sassoli in ospedale In queste ore si parla molto del recente ricovero di David Sassoli in ospedale, come ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 10 gennaio 2022)è l’attuale Presidente del Parlamento europeo, eletto nel luglio del 2019 a seguito delle nomine di Ursula von der Leyen come Presidente della Commissione europea e di Christine Lagarde a Presidente della BCE dopo l’addio di Mario Draghi per il fine mandato., in Parlamento sotto le bandiere del PD, è stato eletto con 345 voti, una maggiornaza assoluta che lo ha portato a prendere il posto di Antonio Tajani.vanta una lungatantoquanto, il cui debutto è stato negli anni ’80. Il ricovero diin ospedale In queste ore si parla molto del recente ricovero diin ospedale, come ...

Advertising

HuffPostItalia : David Sassoli ricoverato, grave complicanza al sistema immunitario - Corriere : ?? Sassoli ricoverato - Agenzia_Ansa : Ogni attività del presidente dell'Europarlamento David Sassoli è cancellata. Dal 26 dicembre è ricoverato 'per il s… - Claudia5Eu : Auguri a David #Sassoli ricoverato dal 26 dicembre <<Complicanza per disfunzione sistema immunitario»: cancellati t… - fremo03893514 : RT @larsenaleb: DAVID SASSOLI ricoverato per 'complicanza al sistema immunitario'. Che malattia sarebbe 'complicanza al sistema immunitario? -