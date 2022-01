Curry su Thompson: "Klay non ha deluso... Non sarei il tiratore che sono senza di lui" (Di lunedì 10 gennaio 2022) Stephen Curry interviene in conferenza stampa dopo la vittoria dei Warriors su Cleveland (96 - 82): l'argomento principale non poteva che essere il ritorno in campo del suo "Splash Brother" Klay ... Leggi su video.gazzetta (Di lunedì 10 gennaio 2022) Stepheninterviene in conferenza stampa dopo la vittoria dei Warriors su Cleveland (96 - 82): l'argomento principale non poteva che essere il ritorno in campo del suo "Splash Brother"...

Sconfitta esterna di Atlanta, 8 punti per Gallinari ... decisivo il 96 - 82 inflitto dai Warriors ai Cleveland Cavaliers nel giorno del rientro, tra i californiani, di Klay Thompson, a referto con 17 punti (28 del 'solito' Stephen Curry). Non bastano i ...

Klay Thompson torna in campo dopo 941 giorni: da LeBron a Curry, le reazioni del mondo NBA

Klay Thompson è tornato Dopo 941 giorni di attesa, il giocatore più amato della NBA è tornato in campo. Quantificare la durata dell’assenza di Klay Thompson è un’operazione che non può ritenersi conclusa con il conteggio, pe ...

