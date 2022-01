Cristiano Ronaldo insoddisfatto al Manchester United: Mendes vola in Inghilterra (Di lunedì 10 gennaio 2022) Cristiano Ronaldo è tornato al Manchester United con l’obiettivo di trascinare il club verso traguardi importanti in campionato e in Europa. Il rendimento di CR7 dal punto di vista realizzativo è stato molto importante, il rapporto non è però idilliaco. Secondo la stampa britannica sarebbe frustrato dalle prestazioni della sua squadra. Secondo voci dall’Inghilterra l’agente Jorge Mendes sarebbe volato in Inghilterra per parlare delle preoccupazioni del suo assistito. Continuano a circolare voci sul possibile trasferimento del portoghese al Barcellona, sarebbero andati in scena contatti tra l’ex Juventus ed il club blaugrana. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 10 gennaio 2022)è tornato alcon l’obiettivo di trascinare il club verso traguardi importanti in campionato e in Europa. Il rendimento di CR7 dal punto di vista realizzativo è stato molto importante, il rapporto non è però idilliaco. Secondo la stampa britannica sarebbe frustrato dalle prestazioni della sua squadra. Secondo voci dall’l’agente Jorgesarebbeto inper parlare delle preoccupazioni del suo assistito. Continuano a circolare voci sul possibile trasferimento del portoghese al Barcellona, sarebbero andati in scena contatti tra l’ex Juventus ed il club blaugrana. L'articolo CalcioWeb.

Advertising

OptaPaolo : 80 - Il Venezia diventa l'80ª squadra differente contro cui Zlatan #Ibrahimovic trova il gol nei maggiori 5 campion… - goal : The new Cristiano Ronaldo statue in Goa ???? - beinsports_FR : ?? Gianluigi Buffon rectifie ses propos sur Cristiano Ronaldo ! - zazoomblog : Cristiano Ronaldo insoddisfatto al Manchester United: Mendes vola in Inghilterra - #Cristiano #Ronaldo… - Athletesplayer : Golden save pt2! @Cristiano @TeamMessi @neymarjr #FootballHoga #GoldenGlobes #GoldenGlobes Ronaldo Messi Lionel M… -