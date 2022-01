Covid oggi Fvg, 1.601 contagi e 4 morti: bollettino 10 gennaio (Di lunedì 10 gennaio 2022) Sono 1.601 i nuovi contagi da Coronavirus in Friuli Venezia Giulia secondo il bollettino di oggi, 10 gennaio 2022, con i dati della Regione. Nella tabella si fa riferimento ad altri 4 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 3.798 tamponi molecolari e 7.322 i test rapidi antigenici. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 41, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 354. Per quanto riguarda l’andamento della diffusione del virus tra la popolazione, la fascia d’età più colpita è quella 0-19 anni (20,99%), seguita in maniera uguale dalla 40-49 e 50-59 (17,99%), dalla 20-29 (15,18%) e dalla 30-39 (14,49%). I casi positivi odierni sono dati per il 50,72% da maschi per il 49,28% da femmine. Nella giornata odierna si registrano i decessi di 4 persone: una donna di 91 anni di ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 10 gennaio 2022) Sono 1.601 i nuovida Coronavirus in Friuli Venezia Giulia secondo ildi, 102022, con i dati della Regione. Nella tabella si fa riferimento ad altri 4. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 3.798 tamponi molecolari e 7.322 i test rapidi antigenici. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 41, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 354. Per quanto riguarda l’andamento della diffusione del virus tra la popolazione, la fascia d’età più colpita è quella 0-19 anni (20,99%), seguita in maniera uguale dalla 40-49 e 50-59 (17,99%), dalla 20-29 (15,18%) e dalla 30-39 (14,49%). I casi positivi odierni sono dati per il 50,72% da maschi per il 49,28% da femmine. Nella giornata odierna si registrano i decessi di 4 persone: una donna di 91 anni di ...

