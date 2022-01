Covid | impennata di contagi a Montemesola

Leggi su tarantinitime

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Sale ancora il numero dinel comune di. Da ultimo bollettino pervenuto dalla Prefettura e comunicato dal sindaco Ignazio Punzi, i positivi sono 76 (59 da test antigenico e 17 da test molecolare). I dati ovviamente non sono aggiornati alla data odierna, quindi i positivi effettivi potrebbero essere di più. Come comunicato dal sindaco, chi ha contratto la malattia non presenterebbe una condizione critica. Molti avrebbero solo lieve sintomatologia, mentre altri risultano asintomatici. Come spiega Punzi, molti casi sarebbero circoscritti in ambienti familiari. Un numero così elevato è comunque indice di allerta. Icontinuano a salire e nella piccola comunità diil dato non è da sottovalutare. La raccomandazione è sempre quella di indossare la mascherina, usare gel ...