Covid Campania, nuova ordinanza di De Luca: “Sospesi tutti i ricoveri programmati dal 10 gennaio: le eccezioni” (Di lunedì 10 gennaio 2022) La quarta ondata di Covid-19 sta mettendo a dura prova la popolazione, con l’emergenza che sta portando non pochi problemi nei reparti ospedalieri della Campania. Per questo motivo, nell’ultima ordinanza, il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, ha preso una decisione importante. “La sospensione, a far data dal 10 gennaio 2022, e fino a nuova L'articolo Leggi su dailynews24 (Di lunedì 10 gennaio 2022) La quarta ondata di-19 sta mettendo a dura prova la popolazione, con l’emergenza che sta portando non pochi problemi nei reparti ospedalieri della. Per questo motivo, nell’ultima, il governatore della, Vincenzo De, ha preso una decisione importante. “La sospensione, a far data dal 102022, e fino aL'articolo

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, nel Casertano i preti non vaccinati non potranno distribuire l'ostia #ostia - repubblica : Covid, il governatore della Campania De Luca: 'Meglio rinviare la riapertura delle scuole di 20-30 giorni' - MediasetTgcom24 : Covid, ambulanze e auto in fila al Pronto soccorso dell'ospedale Cotugno di Napoli #cotugno - paoloangeloRF : “La #dad è di fatto didattica..fatta frontalmente ed è devastante, penalizza le fasce più deboli si faccia ricordar… - paolochiariello : #Juorno Effetto collaterale del #Covid, in #Campania #sospesi tutti i #ricoveri non urgenti e rinviabili -