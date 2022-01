Covid 19 | Verdoliva Asl Napoli 1 | “Mi scuso per i ritardi | facciamo il massimo ma fase delicata”

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Ciro(DG Asl1) è intervenuto a Radio CRC per fare il punto su questadella pandemia e sottolinea: “Ancora 200mila persone non vaccinate contro il19”. “Sento di dover chiedere scusa ai cittadini pere code, ma stiamo facendo ilsforzo, purtroppo è un problema nazionale perché

si è soffermato anche sul problema delle attese per ricevere un tampone molecolare ammettendo i ritardi che costringono le famiglie dei positivi ala rimanere in casa in attesa della ... A Napoli città sono circa 200mila i cittadini ancora privi della prima dose di vaccino. Il dato è stato reso noto dal direttore dell'Asl Napoli 1 Centro, Ciro Verdoliva, ...