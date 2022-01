Caos scuola, Draghi riapre ma all’appello manca 1 classe su 3. I presidi: 200.000 aule in Dad entro 7 giorni (Di lunedì 10 gennaio 2022) scuola nel Caos, per chi suona la campanella? Il governo rispedisce gli studenti in classe per le lezioni in presenza a dispetto di contagi e allarme lanciato da governatori, presidi e virologi. Ma all’appello manca una classe su tre… L’esecutivo ha tirato dritto e oggi milioni di studenti hanno fatto rientro in classe dopo la pausa natalizia. Nonostante l’allarme per l’alto numero di contagi. Malgradi i timori paventati da più parti: dai governatori ai presidi, passando per virologi e medici. Tutti concordi nel chiedere, negli ultimi giorni, e a più riprese, il ricorso alla Dad. O, comunque, il rinvio della ripresa in presenza. Tanto più che, come comunicato e reso noto nelle ultime ore, il ritorno a ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 10 gennaio 2022)nel, per chi suona la campanella? Il governo rispedisce gli studenti inper le lezioni in presenza a dispetto di contagi e allarme lanciato da governatori,e virologi. Maunasu tre… L’esecutivo ha tirato dritto e oggi milioni di studenti hanno fatto riindopo la pausa natalizia. Nonostante l’allarme per l’alto numero di contagi. Malgradi i timori paventati da più parti: dai governatori ai, passando per virologi e medici. Tutti concordi nel chiedere, negli ultimi, e a più riprese, il ricorso alla Dad. O, comunque, il rinvio della ripresa in presenza. Tanto più che, come comunicato e reso noto nelle ultime ore, il ritorno a ...

