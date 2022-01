Cagliari | cercasi accordo per Baselli | distanza sulla formula

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Calciomercato, si cerca l’con il Torino per: il puntotrattativa tra i rossoblu e i granata Ilsta cercando qualche rinforzo in questa sessione di calciomercato, sopratutto a centrocampo, dove la pista più calda sarebbe quella che conduce a Daniele. In questi giorni però – secondo quanto riportato da La Nuova Sardegna – si sarebbe fatto avanti anche il Bologna. Il giocatore però, convinto da mister Mazzarri che lo ha già allenato in precedenza, avrebbe scelto la Sardegna come destinazione. Ora la società rossoblù e il Torino stanno cercando un: gli isolani vorrebbero un prestito con diritto di riscatto mentre i granata preferirebbero cederlo a titolo definitivo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

