Cade nella piscina di un albergo | muore bimbo di due anni

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Dramma in undell’Alto Adige,in. Non c’è stato nulla da fare per il piccolo mortonotte tra sabato e domenica scorsi nonostante la rianimazione e l’immediato soccorso dei sanitari. Il piccolo di 2si trovava con i genitori e i due fratellizona wellness dell’L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

In un momento di svago trascorso insieme ai familiari, un bambino di due anni, forse per distrazione,piscina di un hotel morendo sul colpo davanti allo sguardo inebetito e scioccato dei ...Il piccolo si trovava in vacanza con i genitori e i due fratellizona wellness dell'albergo per qualche ora di svago. In un momento di disattenzione è però caduto in acqua e quando è stato ...Commercianti e residenti che raccontano di turisti e cittadini inciampati e caduti su più punti ... Si tratta di un intervento effettuato nell’ambito dell’accordo quadro relativo alle manutenzioni ...BOLZANO – E’ deceduto poco dopo il ricovero un bambino di due anni caduto nella piscina di un albergo a Velturno, in Alto Adige. Lo scrive il quotidiano Dolomiten. Il piccolo si trovava in vacanza con ...