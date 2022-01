Bob Saget: morto a 65 anni l'attore di Gli amici di papà e E alla fine arriva mamma (Di lunedì 10 gennaio 2022) Il comico Bob Saget, star di Gli amici di papà, è stato trovato morto in un hotel della Florida il 9 gennaio 2022; aveva 65 anni. Bob Saget, attore comico noto per il ruolo del patriarca Danny Tanner nella sitcom Gli amici di papà nonché narratore di E alla fine arriva mamma, è morto domenica 9 gennaio 2022 all'età di 65 anni. La conferma alla CNN dalla famiglia. "Siamo devastati nel confermare che il nostro amato Bob è morto oggi", ha affermato la famiglia Saget in una dichiarazione. "Era tutto per noi e vogliamo che sappiate quanto amava i suoi fan, quanto adorava ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 10 gennaio 2022) Il comico Bob, star di Glidi, è stato trovatoin un hotel della Florida il 9 gennaio 2022; aveva 65. Bobcomico noto per il ruolo del patriarca Danny Tanner nella sitcom Glidinonché narratore di E, èdomenica 9 gennaio 2022 all'età di 65. La confermaCNN dfamiglia. "Siamo devastati nel confermare che il nostro amato Bob èoggi", ha affermato la famigliain una dichiarazione. "Era tutto per noi e vogliamo che sappiate quanto amava i suoi fan, quanto adorava ...

