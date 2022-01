Bargiggia: “Il Napoli sta provando a prendere un altro giocatore dopo Tuanzebe: Vi svelo un particolare” (Di lunedì 10 gennaio 2022) Giuntoli Ds del Napoli sta provando a prendere ancora un giocatore. dopo Tuanzebe azzurri ancora attivi sul mercato. Il Napoli torna a vincere al Maradona, il club azzurro dopo tre sconfitte interne consecutive batte la Sampdoria con un gol di Petagna. Gli azzurri sono molto attivi anche sul calciomercato, dopo l’arrivo in prestito di Tuanzebe, Giutoli potrebbe piazzare il secondo colpo, come ha rivelato il giornalista Paolo Bargiggia ai microfoni di 1 Station Radio: “Giuntoli sta provando a prendere un altro giocatore dopo l’arrivo di Tuanzebe. Il calciatore deve avere delle specifiche ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 10 gennaio 2022) Giuntoli Ds delstaancora unazzurri ancora attivi sul mercato. Iltorna a vincere al Maradona, il club azzurrotre sconfitte interne consecutive batte la Sampdoria con un gol di Petagna. Gli azzurri sono molto attivi anche sul calciomercato,l’arrivo in prestito di, Giutoli potrebbe piazzare il secondo colpo, come ha rivelato il giornalista Paoloai microfoni di 1 Station Radio: “Giuntoli staunl’arrivo di. Il calciatore deve avere delle specifiche ...

