Australian Open | Djokovic vince il ricorso Ma non è ancora finita

(Di lunedì 10 gennaio 2022)ilcontro la cancellazione del visto di ingresso in Australia. Il giudice Anthony Kelly della Fdderal and Family Court, dopo una giornata di continui rinvii, legge un documento ...

Ultime Notizie dalla rete : Australian Open

...Anthony Kelly della Melbourne Federal Circuit Court ha deciso che il tennista serbo Novak Djokovic può restare sul suolo australiano e iniziare la preparazione per il torneo degliin ...Il numero 1 al mondo, dunque, per il momento ha vinto la sua battaglia e potrà lasciare il terribile Park Hotel , dove era "detenuto" e iniziare a Melbourne la preparazione per gli...Un tribunale australiano ha ordinato il rilascio di Novak Djokovic . Il campione serbo vince la sua prima partita in Australia, anche se non ...Novak Djokovic ha vinto. Niente racchetta né palline, stavolta il suo successo arriva in un'aula di tribunale di Melbourne, dove il giudice Kelly ha definito «una ...