Alfonso Signorini conferma Laura Freddi come opinionista fissa del GF Vip?

Vista l'assenza di Sonia Bruganelli nella puntata del 3 gennaio del GF Vip, Alfonso Signorini ha pensato di sostituirla con Laura Freddi. L'ex gieffina è tornata sulla poltrona rossa anche venerdì scorso e forse potremmo anche rivederla presto. Sembra infatti che gli autori abbiano in mente di promuovere la Freddi come opinionista fissa fino alla fine di queste edizione del reality. A lanciare il rumor è stato Roberto Alessi, il direttore di Novella 2000.

