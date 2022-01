Alessandro Borghi si racconta | la sindrome di Tourette e l’amore con Irene Forti

(Di lunedì 10 gennaio 2022), volto di Suburra e Sulla mia pelle, si è lasciato andare ad una lunga chiacchierata a cuore aperto: durante l’intervista l’attore ha toccato diversi punti sulla sua vita privata: dalla storia d’amore conal desiderio di paternità fino are della sua convivenza con ladi, un disturbo neurologico contraddistinto da tic improvvisi che si porta dietro da tanti anni. Per quanto riguarda la carriera invece, l’attore spiega quali lavori svolgesse prima dell’ascesa al successo.delladi: “Ho gli spasmi o mi soffio sulle dita“si lascia ...

Advertising

nocchi_rita : RT @ziogregorin_: 6. LE OTTO MONTAGNE, Felix van Groeningen, Charlotte Vandermeersch Dico solo Luca Marinelli, Alessandro Borghi e Filippo… - AlbertoTravers5 : RT @alessia_smile6: @borghi_claudio @AMorelliMilano tutta la mia solidarietà ad alessandro morelli ? - ENRICO27218318 : RT @alessia_smile6: @borghi_claudio @AMorelliMilano tutta la mia solidarietà ad alessandro morelli ? - alessia_smile6 : @borghi_claudio @AMorelliMilano tutta la mia solidarietà ad alessandro morelli ? - CineMarconi : Supereroi con Alessandro Borghi e Jasmine Trinca al cinema Marconi! ? - -

Ultime Notizie dalla rete : Alessandro Borghi

Thesocialpost.it

Completa la giornata, alle 20,45, Inter - Lazio con la telecronaca di Stefanoaffiancato ... alle 20 Etiopia - Capo Verde conLettieri al racconto. 2 Articoli rimanenti Accesso ...... soprano,Delfino, pianoforte, Gianni Gollo, flauto traverso. Oratorio di Santa Caterina,...a grandezza naturale raffigurante la Natività e ambientazioni di vita quotidiana tipica dei...Da Paolo Genovese non una commedia ma una storia di coraggio e di sfida nella quale i due protagonisti lottano ma alla fine si arrendono al prevalere del sentimento ...L’Emilia è un set cinematografico in continua evoluzione, un eterogeneo film in cui immedesimarsi, viaggiando nell’intreccio narrativo che si snoda tra passato e futuro. Scoprire l’Emilia è percorrere ...