Vangelo del giorno | Luca 3 | 15-16 21-22 – Audio e commento Papa Francesco

(Di domenica 9 gennaio 2022) Lo spunto daldi oggi 9 Gennaio 2022, Domenica: “Tu sei il Figlio mio, l’amato: in te ho posto il mio compiacimento”. “Lo Spirito ci dona la tenerezza del perdono divino e ci pervade con la forza invincibile della misericordia del Padre. Non dimentichiamo che lo Spirito Santo è una presenza viva e vivificante L'articolo proviene da La Luce di Maria.

... nell'attesa della beata speranza e della manifestazione della glorianostro grande Dio e ...Dalsecondo Luca Lc 3,15 - 16.21 - 22 In quel tempo, poiché il popolo era in attesa e ...... pur non conoscendo ancora i vostri volti, fiducioso nel Signore che ci fa camminare alla LuceSuo, mi rivolgo a voi già chiamandovi fratelli e sorelle. Non si sentano esclusi da questo ...L’incredibile ricchezza di simboli teologici nella facciata di San Gaetano a Santo Stefano di Briga si svela solo a chi sa vedere ...In occasione del Battesimo di Gesù Interris.it ha intervistato Don Renzo Lavatori, membro emerito della Pontificia Accademia di Teologia ...