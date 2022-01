Slalom femminile di Kranjska Gora, vince ancora Vlhova. Shiffrin fuori (Di domenica 9 gennaio 2022) Kranjska Gora, 9 gennaio 2022 - La regina dello Slalom si conferma sempre di più Petra Vlhova , che vince anche quello di Kranjska Gora grazie a un tempo complessivo di 1:44.29 frutto in particolare ... Leggi su quotidiano (Di domenica 9 gennaio 2022), 9 gennaio 2022 - La regina dellosi conferma sempre di più Petra, cheanche quello digrazie a un tempo complessivo di 1:44.29 frutto in particolare ...

