Scuola, proteste a Napoli e Salerno contro la Dad: «Da De Luca una gestione autoritaria» (Di domenica 9 gennaio 2022) Dopo la decisione della Regione Campania di rinviare il ritorno in aula per scuole dell'infanzia, elementari e medie alla fine di gennaio, a Napoli e Salerno sono andate in scena proteste contro la Dad. Nel capoluogo campano, i comitati No Dad e il gruppo "Usciamo dagli schermi" hanno tenuto un presidio nella Galleria Principe. «La Campania è ancora classificata zona bianca eppure è l'unica a chiudere le porte alla didattica in presenza. Siamo di fronte a una gestione autoritaria della pandemia da parte del presidente De Luca», hanno detto i manifestanti. «Ancora una volta i nostri bambini e adolescenti – ha spiegato Flavia Brescia, di "Usciamo dagli schermi" – sono vittime del tira e molla, del braccio di ferro tra il presidente De Luca e il Governo ...

