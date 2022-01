Pogba, niente rinnovo! I tre club pronti a prenderlo (Di domenica 9 gennaio 2022) Il Manchester United si appresta a perdere, per la seconda volta, Paul Pogba. Se la prima volta al francese non gli è stato offerto il rinnovo, questa volta è proprio il ‘Polpo‘ a non voler proseguire la sua avventura in Inghilterra. Pogba Juve AllegriGli estimatori non mancano e, come riporta il Mirror, sono tre le squadre a contendersi il campione del mondo francese: il Real Madrid di Florentino Perez, il PSG del quale si vocifera l’arrivo di Zidane per l’anno prossimo e infine la Juventus, per un ritorno tanto sperato dai tifosi juventini. Francesco Scanu Leggi su rompipallone (Di domenica 9 gennaio 2022) Il Manchester United si appresta a perdere, per la seconda volta, Paul. Se la prima volta al francese non gli è stato offerto il rinnovo, questa volta è proprio il ‘Polpo‘ a non voler proseguire la sua avventura in Inghilterra.Juve AllegriGli estimatori non mancano e, come riporta il Mirror, sono tre le squadre a contendersi il campione del mondo francese: il Real Madrid di Florentino Perez, il PSG del quale si vocifera l’arrivo di Zidane per l’anno prossimo e infine la Juventus, per un ritorno tanto sperato dai tifosi juventini. Francesco Scanu

