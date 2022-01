Piero Chiambretti | clamorosa decisione Mediaset dopo la positività al Covid

Advertising

Corriere : Chiambretti di nuovo positivo: «Brutto colpo, dopo la terza dose. Ma resto convinto sì vax» - Raff_Napolitano : Piero Chiambretti di nuovo positivo al #Covid - è la seconda volta, ed aveva fatto anche la dose #Booster… - marcoluci1 : RT @ilmessaggeroit: #piero chiambretti (di nuovo) positivo al Covid: «Due anni fa mia madre è morta, ora è diverso grazie ai vaccini» https… - Frankf1842 : RT @FQMagazineit: Piero Chiambretti di nuovo positivo al Covid: “Penso a mia madre morta, ora mi fa paura anche l’acqua fredda” https://t.c… - serenel14278447 : RT @FQMagazineit: Piero Chiambretti di nuovo positivo al Covid: “Penso a mia madre morta, ora mi fa paura anche l’acqua fredda” https://t.c… -

Ultime Notizie dalla rete : Piero Chiambretti

è di nuovo positivo al Covid dopo che due anni fa si era contagiato in modo grave. La nuova infezione è giunta nonostante le tre dosi, a renderlo noto è lo stesso conduttore in una ...Domani su Italia 1, in seconda serata, torna dopo la pausa natalizia con un nuovo appuntamento 'Tiki Taka - La Repubblica del pallone'. Conduce da remoto( che è positivo al covid) con Monica Bertini in studio. Ospiti d'eccezione della puntata: l'ex direttore generale della Juventus Luciano Moggi, la leggenda dell'Inter Walter Zenga, ...TORINO - Piero Chiambretti si sta trovando a fare di nuovo i conti con il coronavirus, dopo che nel corso della prima ondata fu costretto a stare per due settimane in ospedale «tra la vita e la morte» ...Il conduttore precisa: "Rimango un convinto si vax. Mia madre sarebbe andata a piedi scalzi a farsi vaccinare e tutto sarebbe stato diverso" ...