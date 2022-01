Paola Caruso in Lacrime a Verissimo: Cuore di Mamma! (Di domenica 9 gennaio 2022) Nell’ultima puntata di Verissimo, tra gli ospiti di Silvia Toffanin c’era anche Paola Caruso, l’ex Bonas di Avanti un altro. La soubrette, pronta a tornare in Tv nel programma di Nicola Savino Back to School, dinnanzi alla nostra Silvia non ha potuto fare a meno di commuoversi parlando del figlio Michelino. Il bambino ha quasi tre anni e Paola, sin dalla sua nascita, si è ritrovata a fargli sia da madre che da padre. Ma ecco quello che ha raccontato la nostra Paola a Verissimo! Paola Caruso si commuove parlando del figlio Michelino Paola Caruso è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, insieme a Totò Schillaci e Nicola Savino per parlare del nuovo programma di Italia 1 ‘Back to school‘. La ... Leggi su gossipnews.tv (Di domenica 9 gennaio 2022) Nell’ultima puntata di, tra gli ospiti di Silvia Toffanin c’era anche, l’ex Bonas di Avanti un altro. La soubrette, pronta a tornare in Tv nel programma di Nicola Savino Back to School, dinnanzi alla nostra Silvia non ha potuto fare a meno di commuoversi parlando del figlio Michelino. Il bambino ha quasi tre anni e, sin dalla sua nascita, si è ritrovata a fargli sia da madre che da padre. Ma ecco quello che ha raccontato la nostrasi commuove parlando del figlio Michelinoè stata ospite di Silvia Toffanin a, insieme a Totò Schillaci e Nicola Savino per parlare del nuovo programma di Italia 1 ‘Back to school‘. La ...

Advertising

Bandf52769826 : @Federic01996 IO ADORO PAOLA CARUSO ! - infoitcultura : Paola Caruso in lacrime a Verissimo per il figlio Michele: «Sono da sola, cerco di fare bene». La Toffanin commossa - infoitcultura : Paola Caruso piange in tv: è ancora guerra col padre del figlio - DonnaGlamour : Paola Caruso in lacrime per il figlio: “Sono sola, cerco di fare anche da padre” - Bandf52769826 : Paola sei di una dolcezza enorme sii orgogliosa di te sei un brava madre Paola Caruso ? #verissimo -