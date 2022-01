Pagelle Venezia Milan | top e flop dopo i primi 45?

(Di domenica 9 gennaio 2022) I top ee i voti ai protagonisti del match valido per la 20ª giornata di Serie A 2021/22:Ledei protagonisti del match tra, valido per la 21ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022. TOP: Leao, Romero: Diaz, Ceccaroni VOTI Al termine del match RISULTATI E CLASSIFICA SERIE A L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

sportli26181512 : MN - Il Milan è arrivato (in traghetto) allo stadio 'Penzo' di Venezia: I giocatori del Milan sono appena arrivati… - MilanNewsit : MN - Il Milan è arrivato (in traghetto) allo stadio 'Penzo' di Venezia - basket_stt : Dolomiti Energia Trentino-Umana Reyer Venezia 81-94, le pagelle - aky87granata : RT @AllAroundnet: @LegabasketA 15^ andata 2021-22 l’orgoglio @AquilaBasketTN regge tre quarti, super #Bramos consegna il successo alla @Rey… - AllAroundnet : @LegabasketA 15^ andata 2021-22 l’orgoglio @AquilaBasketTN regge tre quarti, super #Bramos consegna il successo all… -

Ultime Notizie dalla rete : Pagelle Venezia

Calcio News 24

...30 Milano - Berlin BASKET - EUROCUP 18:00 Lietkabelis - lsk Wrocaw 20:00- Bourg 20:45 Partizan - Hamburg Towers Visualizza Eurocup Leggi anche Ledi Salernitana - Napoli: Ribery si ...La 21giornata di Serie A si aprirà domani, domenica 9 gennaio, alle 12:30 con la gara trae Milan. Alle 14:30 ci sono in programma tre partite, ma solo una dovrebbe essere giocata: ..., ...I giocatori del Milan sono appena arrivati allo stadio "Penzo" di Venezia, dove tra un'ora e mezza (fischio d'inizio alle ore 12.30) affronteranno i lagunari nella 21esima ...TRENTO. Impresa sportiva o netta sconfitta. Per i bianconeri, presentatisi decimati alla “classica” sfida contro Venezia, non ci sono mezze misure. Alla panchina dell’Aquila mancano infatti Bradford, ...