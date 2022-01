Napoli, Osimhen torna negativo al Covid - 19 (Di domenica 9 gennaio 2022) Il Napoli comincia a recuperare i pezzi. A poche ore dalla notizia della positività al Covid - 19 di Piotr Zielinski , gli azzurri ricevono quella della negatività di Victor Osimhen . L'attaccante ... Leggi su quotidiano (Di domenica 9 gennaio 2022) Ilcomincia a recuperare i pezzi. A poche ore dalla notizia della positività al- 19 di Piotr Zielinski , gli azzurri ricevono quella della negatività di Victor. L'attaccante ...

