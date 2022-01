Luca Argentero commuove il web: “per l’ultima volta dopo 130 giorni di…” (Di domenica 9 gennaio 2022) Luca Argentero ritorna in prima serata nel ruolo del Dottor Fanti. In tanti stanno attendendo la seconda serie di DOC – Nelle tue mani, dopo lo straordinario successo della passata stagione. Intanto il protagonista emoziona il web. Luca Argentero-AltranotiziaLuca Argentero sta ritornando. L’appuntamento è già fissato per giovedì 13 gennaio 2022 in prima serata su Rai1. Uno dei più grandi successi televisivi della passata stagione, DOC – Nelle tue mani, ritorna con la sua seconda, attesissima serie. La fiction prodotta da Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction, prende le mosse da una storia vera, quella del medico Pierdante Piccioni. Da quel fatto realmente accaduto, viene costruita l’intera trama della fiction che racconta del Dottor Fanti, il ... Leggi su altranotizia (Di domenica 9 gennaio 2022)ritorna in prima serata nel ruolo del Dottor Fanti. In tanti stanno attendendo la seconda serie di DOC – Nelle tue mani,lo straordinario successo della passata stagione. Intanto il protagonista emoziona il web.-Altranotiziasta ritornando. L’appuntamento è già fissato per giovedì 13 gennaio 2022 in prima serata su Rai1. Uno dei più grandi successi televisivi della passata stagione, DOC – Nelle tue mani, ritorna con la sua seconda, attesissima serie. La fiction prodotta da Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction, prende le mosse da una storia vera, quella del medico Pierdante Piccioni. Da quel fatto realmente accaduto, viene costruita l’intera trama della fiction che racconta del Dottor Fanti, il ...

