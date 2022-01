LIVE Speed skating, Europei 2022 in DIRETTA: attesa per la Mass Start donne! Tocca a Francesca Lollobrigida e Laura Peveri (Di domenica 9 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.38 Alle 16:46 ci sarà la Mass Start donne con Francesca Lollobrigida e Laura Peveri protagoniste per quanto riguarda le azzurre. 16.34 In corso la premiazione dei 500 metri maschili. 16.31 Bene gli azzurri con due in top10, ovvero Jeffrey Rosanelli che giunge nono con 35.117 davanti al connazionale David Bosa con 35.135. 15° Mirko Giacomo Nenzi con 35.638. 16.29 Beffa all’ultimo dunque per i padroni di casa: quarto l’altro olandese che ha perso lo scontro contro il polacco all’ultimo con il tempo di 34.769. 16.26 PIOTR MICHALSKI SI AGGIUDICA L’ORO ALL’ULTIMO! 34.601 per il polacco che chiude davanti agli olandesi Merijn Scheperkamp e Dai Dai N’Tab rispettivamente con 34.616 e 34.764. 16.24 Marek Kania e ... Leggi su oasport (Di domenica 9 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.38 Alle 16:46 ci sarà ladonne conprotagoniste per quanto riguarda le azzurre. 16.34 In corso la premiazione dei 500 metri maschili. 16.31 Bene gli azzurri con due in top10, ovvero Jeffrey Rosanelli che giunge nono con 35.117 davanti al connazionale David Bosa con 35.135. 15° Mirko Giacomo Nenzi con 35.638. 16.29 Beffa all’ultimo dunque per i padroni di casa: quarto l’altro olandese che ha perso lo scontro contro il polacco all’ultimo con il tempo di 34.769. 16.26 PIOTR MICHALSKI SI AGGIUDICA L’ORO ALL’ULTIMO! 34.601 per il polacco che chiude davanti agli olandesi Merijn Scheperkamp e Dai Dai N’Tab rispettivamente con 34.616 e 34.764. 16.24 Marek Kania e ...

Advertising

OA_Sport : DIRETTA LIVE - Speed Skating Europei 2022 - Sull’anello di ghiaccio di Heerenveen va in scena la terza giornata di… - zazoomblog : LIVE Speed skating Europei 2022 in DIRETTA. Francesca Lollobrigida e Giovannini da medaglia nella mass start -… - infoitsport : LIVE Speed skating, Europei 2022 in DIRETTA: tris d'ori ai Paesi Bassi. Delude Ghiotto - infoitsport : LIVE Speed skating, Europei 2022 in DIRETTA: Lollobrigida di bronzo anche nei 1500! Poker d'ori ai Paesi Bassi. Del… - OA_Sport : DIRETTA LIVE - Seconda giornata degli Europei ed altre possibilità di medaglia per l'Italia! -