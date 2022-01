Il nucleare è già morto ma qualcuno spera in un accanimento terapeutico

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 9 gennaio 2022) L’azione più pericolosa che l’Ue possa intraprendere è quella di inserire all’interno della tassonomia verde, la base per la pianificazione degli investimenti nel prossimo decennio, anche il gas e il, come ha proposto la Commissione Europea sotto la guida francese. Una scelta che sottrarrebbe risorse agli investimenti in energia solare, eolica e a tutti gli investimenti di energia rinnovabile. La tecnologiaresta responsabile di disastri ambientali e umani inenarrabili come Chernobyl e il disastro all’impianto di Fukushima in Giappone. Eliminare il rischio è impossibile. Risulta dunque paradossale che, nonostante gli accorati appelli e le diverse risposte referendarie in Europa che hanno respinto il, tale sistema di approvvigionamento energetico sia ancora presente sui tavoli che oggi dovrebbero occuparsi del ...