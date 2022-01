Ibra e doppio Hernandez | il Milan stende il Venezia e vola in vetta

(Di domenica 9 gennaio 2022) Finisce la gara del Penzo col netto successo delper 3 a 0 ai danni del. In retehimovic e, due volte (una su rigore), l'ottimo Theo. Tre punti d'oro e mai in discussione ...

Advertising

lastolfino : RT @DolceStilMilan: A Venezia fu presto ben incanalata, si mostrò Ibra, con l’autorità dei Dogi, e doppio Theo, una freccia ritrovata. Com… - nandito875 : RT @DolceStilMilan: A Venezia fu presto ben incanalata, si mostrò Ibra, con l’autorità dei Dogi, e doppio Theo, una freccia ritrovata. Com… - idolatrino : RT @DolceStilMilan: A Venezia fu presto ben incanalata, si mostrò Ibra, con l’autorità dei Dogi, e doppio Theo, una freccia ritrovata. Com… - Lele070814 : RT @DolceStilMilan: A Venezia fu presto ben incanalata, si mostrò Ibra, con l’autorità dei Dogi, e doppio Theo, una freccia ritrovata. Com… - R_Delvecchio : RT @DolceStilMilan: A Venezia fu presto ben incanalata, si mostrò Ibra, con l’autorità dei Dogi, e doppio Theo, una freccia ritrovata. Com… -

Ultime Notizie dalla rete : Ibra doppio

Finisce la gara del Penzo col netto successo del Milan per 3 a 0 ai danni del Venezia . In rete Ibrahimovic e, due volte (una su rigore), l'ottimo Theo Hernandez. Tre punti d'oro e mai in discussione ...I rossoneri calano il tris alla squadra di Zanetti , che cade sotto i colpi di uno straordinario Theo Hernandez :apre dopo qualche minuto, il terzino (insieme a Leao, autore di unassist)...I rossoneri stravincono in trasferta grazie al gol segnato dopo due minuti da Zlatan e alla doppietta dell'esterno sinistro francese che segna su azione e poi trasforma il rigore provocato da Svoboda, ...Sul velluto, anche se in Laguna, il Milan batte il Venezia e trova la terza vittoria di fila in campionato, scavalcando momentaneamente al primo posto l’Inter di Inzaghi. I rossoneri calano il tris al ...