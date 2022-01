Gf Vip | Abbandoni e Nuovi Arrivi! Anche Gianmaria Lascia?

(Di domenica 9 gennaio 2022) Al Grande Fratello Vip potrebbero esserci prestoeccellenti. Tra questiquello diAntinolfi. Questo che è quello che ha spifferato Gabriele Parpiglia nelle ultime ore. Sempre il giornalista, ha lanciato un altro scoop, riguardante il possibile ingresso come concorrente unico dei fratelli Onestini, per la gioia della nostra Soleil. Ecco tutte le novità di queste ultime ore trapronto are il Gf Vip? Lo spiffero di Parpiglia Tra qualche giorno, salvo colpi di scena dell’ultimo minuto, Manuel Bortuzzo dovrebbe abbandonare il reality. È stato lui stesso a comunicarlo ad alcuni dei compagni di avventura già qualche giorno fa. Conferma arrivatadal padre del ...

Manuel Bortuzzo lascerà la casa del Grande Fratelloper problemi di salute. A parlarne è il padre, Franco Bortuzzo , che ha dichiarato che il ... nonostanteil programma prematuramente: '...In un'intervista rilasciata a Fanpage, il padre di Manuel rassicura che non dovrà pagare nessuna penale, nonostanteil programma prematuramente. 'Nel suo caso è evidente che ci siano motivi ...Leggi anche >>> “Se ne va subito”: clamoroso al GF Vip, appena arrivato è già pronto a fare le valigie. Secondo il suo agente, infatti, Gianmaria sarebbe vicino all’uscita dal GF VIP a causa di un con ...Secondo me Gianmaria… entro il 18 gennaio dovrà dare una risposta e se dice di no perderà il suo lavoro. Quando Gianmaria si è presentato come imprenditore nessuno gli ha dato credito. Gianmaria Antin ...