Festival di Sanremo 2022, Checco Zalone tra i super ospiti di Amadeus (Di domenica 9 gennaio 2022) Durante il Tg1 dell'8 dicembre, il conduttore e il comico sono stati protagonisti di uno sketch per annunciare la presenza del secondo sul palco dell'Ariston. "Dopo non lavorerai più", dice ironicamente. L'articolo proviene da DireDonna. Leggi su diredonna (Di domenica 9 gennaio 2022) Durante il Tg1 dell'8 dicembre, il conduttore e il comico sono stati protagonisti di uno sketch per annunciare la presenza del secondo sul palco dell'Ariston. "Dopo non lavorerai più", dice ironicamente. L'articolo proviene da DireDonna.

Advertising

Urgant_Show : Quando non ci saremo Il festival di Sanremo Continuerà E il successo resterà. E spero un giorno potremo Le voci di… - Lord_Vltor : RT @vfeltri: Santo Dio la tv ha già cominciato a rompere le scatole col festival di Sanremo. Si salvi chi può - SanremoNews : Sanremo: come sarà il Festival? Tutto ancora in stand-by, potrebbe tornare il centro tamponi in piazza Borea d'Olmo - ANSA_Motori : Anomalya, supercar 'made in Toscana' al Festival di Sanremo - #ANSAmotori - zazoomblog : Maria Chiara Giannetta a Sanremo 2022 svelate le prime donne del Festival - #Maria #Chiara #Giannetta #Sanremo… -