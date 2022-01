È morto Michael Lang, storico organizzatore di Woodstock: aveva 77 anni (Di domenica 9 gennaio 2022) Michael Lang, co - creatore del leggendario concerto raduno di Woodstock nell'agosto 1969 diventato una pietra miliare per un'intera generazione, è morto all'età di 77 anni. Lo riferisce The Hollywood ... Leggi su leggo (Di domenica 9 gennaio 2022), co - creatore del leggendario concerto raduno dinell'agosto 1969 diventato una pietra miliare per un'intera generazione, èall'età di 77. Lo riferisce The Hollywood ...

Advertising

BreakingItalyNe : RT @leggoit: È morto Michael Lang, storico organizzatore di Woodstock: aveva 77 anni - leggoit : È morto Michael Lang, storico organizzatore di Woodstock: aveva 77 anni - ianmigi : RT @maxleva: È morto Michael Lang, storico organizzatore di #Woodstock - maxleva : È morto Michael Lang, storico organizzatore di #Woodstock - antonellacirce1 : RT @ChanceGardiner: '12 luglio 2021: FDA identifica la trombocitopenia immunitaria come evento avverso per Pfizer sopra i 65 anni in chi us… -