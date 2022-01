Drogata e violentata a capodanno La denuncia di una 29enne

(Di domenica 9 gennaio 2022) Sono in corso le indagini per verificare il racconto di una, che hato di aver subito abusi a Napoli nella notte di

Advertising

rtl1025 : ?? Drogata e violentata la notte di Capodanno a #Napoli: lo ha denunciato una 29enne. La vicenda, sulla quale la Pr… - Yogaolic : RT @Agenzia_Ansa: Drogata e violentata la notte di Capodanno a Napoli: la denuncia è di una ragazza di 29 anni. La procura ha avviato un'in… - lifestyleblogit : Napoli, 29enne denuncia: 'Drogata e violentata la notte di Capodanno' - - AreaPharma : RT @rtl1025: ?? Drogata e violentata la notte di Capodanno a #Napoli: lo ha denunciato una 29enne. La vicenda, sulla quale la Procura ha av… - zazoomblog : Napoli 29enne denuncia: “Drogata e violentata la notte di Capodanno” - #Napoli #29enne #denuncia: #“Drogata -

Ultime Notizie dalla rete : Drogata violentata

Read More News Vomero Napoli, 'la notte di Capodanno' 9 Gennaio 2022 Una ragazza di 29 anni ha denunciato di essere statala notte di Capodanno in un'...Una ragazza di 29 anni ha denunciato di essere statala notte di Capodanno in un'abitazione nel quartiere Vomero a Napoli. Su quanto denunciato dalla giovane, secondo quanto riferiscono organi di stampa, è al lavoro la quarta ...12:22:36 Drogata e violentata la notte di Capodanno a Napoli: la denuncia è di una ragazza di 29 anni. La vicenda, sulla quale la Procura ha avviato un'inchiesta, sarebbe avvenuta, secondo quanto rife ...Dopo il caso di Milano, dove diverse ragazze hanno raccontato di essere state molestate la notte di Capodanno in piazza Duomo, un’altra denuncia arriva da Napoli. Una 29enne ha denunciato di essere st ...