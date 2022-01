Dakar 2022, settima tappa quad: dominio di Marcelo Medeiros! Giroud e Copetti completano il podio (Di domenica 9 gennaio 2022) La settima tappa della Dakar 2022 si è conclusa nel segno del brasiliano Marcelo Medeiros, vero e proprio dominatore della gara Riyadh-Al Dawadimi. Chiudono, alle sue spalle, il francese Alexandre Giroud (secondo, leader della classifica generale) e lo statunitense Pablo Copetti. Il pilota sudamericano, partito dalla quarta posizione con 2? di ritardo dal russo Aleksandr Maksimov (che aveva trionfato nella sesta tappa), è subito passato al comando, lasciando solo la scia per gli inseguitori. Basti pensare, infatti, che già al primo riferimento, al km 42, Medeiros era primo con 40? di vantaggio su Sebastien Souday (che, in evidente difficoltà, ha chiuso la gara al settimo posto, +41’47”). Di lì in avanti, il brasiliano ha condotto la gara senza intoppi, ... Leggi su oasport (Di domenica 9 gennaio 2022) Ladellasi è conclusa nel segno del brasilianoMedeiros, vero e proprio dominatore della gara Riyadh-Al Dawadimi. Chiudono, alle sue spalle, il francese Alexandre(secondo, leader della classifica generale) e lo statunitense Pablo. Il pilota sudamericano, partito dalla quarta posizione con 2? di ritardo dal russo Aleksandr Maksimov (che aveva trionfato nella sesta), è subito passato al comando, lasciando solo la scia per gli inseguitori. Basti pensare, infatti, che già al primo riferimento, al km 42, Medeiros era primo con 40? di vantaggio su Sebastien Souday (che, in evidente difficoltà, ha chiuso la gara al settimo posto, +41’47”). Di lì in avanti, il brasiliano ha condotto la gara senza intoppi, ...

Advertising

dakar : Stage 5 ?? ?? Danilo Petrucci ?? Ross Branch ?? Jose Ignacio Cornejo All the results ?? - redbullITA : Bellissimo ?????? @Petrux9 vince la quinta tappa #Dakar2022 è il primo pilota #MotoGP a farlo ????! ?? Non perdere il D… - SkySportMotoGP : ?? INCREDIBILE PETRUCCI ?? Danilo entra nella storia, è il primo pilota ?? I DETTAGLI ? - Italia_Notizie : Dakar 2022, a metà gara la Audi RS Q e-tron vince una tappa e conquista 6 podi - dagoool19 : RT @Gazzetta_it: Dakar 2022, ribaltone nelle moto: tappa a Cornejo Florimo, van Beveren leader. Petrucci dietro -