Checco Zalone ospite a Sanremo 2022, il video con Amadeus scatena la polemica: “Non lo manderemmo in onda” (Di domenica 9 gennaio 2022) Ieri è stato annunciato che il primo super ospite di Sanremo 2022 sarà niente meno che Checco Zalone: l’annuncio della presenza del celebre attore e regista ha acceso però la polemica con dei colleghi tirati in ballo nel video girato assieme ad Amadeus. Non è stata apprezzata in particolare una battuta di Checco Zalone. Checco Zalone e Amadeus, il video per Sanremo 2022: “Dopo non lavorerai più“ La notizia era già filtrata nel tardo pomeriggio di ieri: Amadeus avrebbe annunciato nel corso del TG1 che Checco Zalone sarà uno dei super ospiti in una delle serate di ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 9 gennaio 2022) Ieri è stato annunciato che il primo superdisarà niente meno che: l’annuncio della presenza del celebre attore e regista ha acceso però lacon dei colleghi tirati in ballo nelgirato assieme ad. Non è stata apprezzata in particolare una battuta di, ilper: “Dopo non lavorerai più“ La notizia era già filtrata nel tardo pomeriggio di ieri:avrebbe annunciato nel corso del TG1 chesarà uno dei super ospiti in una delle serate di ...

