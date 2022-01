C’è Posta per Te, la storia di Elena infiamma il web: lei e Giovanni sono tornati insieme? (Di domenica 9 gennaio 2022) La storia di Elena e Giovanni, raccontata nel corso della prima puntata di “C’è Posta per Te” ha coinvolto moltissimo i telespettatori in quanto la ragazza non è stata semplicemente tradita. Si è scoperto infatti che il tradimento di Giovanni è avvenuto con una sua cugina (di lui). In puntata, l’uomo le ha provate tutte per riconquistare Elena. Ha pianto e si è disperato, ha chiesto scusa e provato ad accusare l’amante che lo avrebbe irretito, ma la ormai ex moglie è stata irremovibile. Amici 21, anticipazioni tv del 9 gennaio 2022: LDA si mette a rischio Le anticipazioni tv preannunciano nuove sfide e colpi di scena al rientro nella scuola di Maria De Filippi dalla vacanze natalizie: il figlio d'arte ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 9 gennaio 2022) Ladi, raccontata nel corso della prima puntata di “C’èper Te” ha coinvolto moltissimo i telespettatori in quanto la ragazza non è stata semplicemente tradita. Si è scoperto infatti che il tradimento diè avvenuto con una sua cugina (di lui). In puntata, l’uomo le ha provate tutte per riconquistare. Ha pianto e si è disperato, ha chiesto scusa e provato ad accusare l’amante che lo avrebbe irretito, ma la ormai ex moglie è stata irremovibile. Amici 21, anticipazioni tv del 9 gennaio 2022: LDA si mette a rischio Le anticipazioni tv preannunciano nuove sfide e colpi di scena al rientro nella scuola di Maria De Filippi dalla vacanze natalizie: il figlio d'arte ...

