ATP Adelaide 1 2022, Monfils sconfigge Khachanov e conquista il trofeo (Di domenica 9 gennaio 2022) Torna al successo Gael Monfils dopo un 2021 più che avaro di soddisfazioni: il transalpino, da quest’anno sponsorizzato Artengo, batte Karen Khachanov 6-4 6-4 e conquista il trofeo dell’ATP 250 di Adelaide 1. Settimana da incorniciare per Gael, il quale non cede neanche un set nel corso della settimana, sale alla posizione numero 17 del ranking e si assicura, data l’assenza di Roger Federer, di figurare tra le prime 16 teste di serie degli Australian Open. Per il francese, si tratta dell’undicesimo titolo in carriera, il primo da quando il circuito si fermò per la pandemia da Covid-19. L’andamento dei due set è speculare: in entrambe le occasioni, i due contendenti restano appaiati fino al 4-4. Da quel momento, però, con la situazione che si fa scottante, Khachanov si scioglie, soffre ... Leggi su sportface (Di domenica 9 gennaio 2022) Torna al successo Gaeldopo un 2021 più che avaro di soddisfazioni: il transalpino, da quest’anno sponsorizzato Artengo, batte Karen6-4 6-4 eildell’ATP 250 di1. Settimana da incorniciare per Gael, il quale non cede neanche un set nel corso della settimana, sale alla posizione numero 17 del ranking e si assicura, data l’assenza di Roger Federer, di figurare tra le prime 16 teste di serie degli Australian Open. Per il francese, si tratta dell’undicesimo titolo in carriera, il primo da quando il circuito si fermò per la pandemia da Covid-19. L’andamento dei due set è speculare: in entrambe le occasioni, i due contendenti restano appaiati fino al 4-4. Da quel momento, però, con la situazione che si fa scottante,si scioglie, soffre ...

Advertising

sportface2016 : ATP Adelaide 1 2022, #Monfils sconfigge Khachanov e conquista il trofeo #AdelaideTennis - zazoomblog : Finale Monfils-Khachanov in tv oggi: orario canale e diretta streaming Atp Adelaide 2021 - #Finale #Monfils-Khacha… - valuebet23 : #Tennis #Atp adelaide 2 (Australia) Gerasimov E. - Cerundolo J. M. #pinnacle info: - ATPtennis2002 : RT @FiorinoLuca: ATP 250 di Adelaide 2, sorteggio italiani al primi turni: Musetti ???? vs Bonzi ???? Mager ???? vs Djere Altri match interess… - zazoomblog : Atp Adelaide 1 2022: il montepremi e il prize money - #Adelaide #2022: #montepremi #prize -