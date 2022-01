Adele, il suo look è una favola moderna: Biancaneve tentatrice (Di domenica 9 gennaio 2022) Per annunciare l’uscita del video della canzone Oh my God – in previsione per il 12 gennaio – Adele ha condiviso una foto su Instagram che ci ha ricordato una moderna Biancaneve tentatrice: un misto tra la favola ed Eva, con una mela in mano, l’abito rosso, le spalle scoperte. Un’espressione, la sua, che ha lasciato ben poco spazio all’immaginazione: l’artista è ormai acclamata in ogni parte del mondo, non solo per la bravura, ma anche per la crescita personale, che ci è stata molto d’ispirazione. Adele, il look da Biancaneve moderna Negli ultimi tempi, Adele ci sta conquistando con dei look sfavillanti, con delle scelte di stile che le stanno permettendo di brillare sotto ogni punto di vista. ... Leggi su dilei (Di domenica 9 gennaio 2022) Per annunciare l’uscita del video della canzone Oh my God – in previsione per il 12 gennaio –ha condiviso una foto su Instagram che ci ha ricordato una: un misto tra laed Eva, con una mela in mano, l’abito rosso, le spalle scoperte. Un’espressione, la sua, che ha lasciato ben poco spazio all’immaginazione: l’artista è ormai acclamata in ogni parte del mondo, non solo per la bravura, ma anche per la crescita personale, che ci è stata molto d’ispirazione., ildaNegli ultimi tempi,ci sta conquistando con deisfavillanti, con delle scelte di stile che le stanno permettendo di brillare sotto ogni punto di vista. ...

MarcusZeitgeist : #Adele è il suo album meno riuscito. Lei lo sapeva, ed infatti a questo giro non ha puntato sulle vendite fisiche e l'ha messo in streaming. - SonoImprudente : RT @Annalisabot: 'Per me è un grande onore che Adele abbia deciso di ispirarsi ad Eva+Eva per il suo nuovo videoclip. Non vedo l'ora di ved… - ale_sportelli_ : RT @Annalisabot: 'Per me è un grande onore che Adele abbia deciso di ispirarsi ad Eva+Eva per il suo nuovo videoclip. Non vedo l'ora di ved… - Frederi56779425 : RT @Annalisabot: 'Per me è un grande onore che Adele abbia deciso di ispirarsi ad Eva+Eva per il suo nuovo videoclip. Non vedo l'ora di ved… - Annalisabot : 'Per me è un grande onore che Adele abbia deciso di ispirarsi ad Eva+Eva per il suo nuovo videoclip. Non vedo l'ora… -