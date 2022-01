WTA Melbourne II 2022, risultati 8 gennaio. La finale sarà Anisimova-Sasnovich (Di sabato 8 gennaio 2022) Oggi, sabato 8 gennaio, il torneo Melbourne Summer Set II 2022 di tennis, di categoria WTA 250, che si gioca sul cemento outdoor di Melbourne, in Australia, vede disputarsi entrambi gli incontri delle semifinali del tabellone principale di singolare, mentre domani si disputerà la finalissima. Non ci sono più azzurre nel main draw. Nella parte alta del tabellone la testa di serie numero 3, la russa Daria Kasatkina, cede in appena 57 minuti di gioco alla statunitense Amanda Anisimova, che si impone con lo score di 6-2 6-0, vincendo 59 dei 94 punti giocati e lasciandone appena 35 all’avversaria, oggi davvero dominata. Nella parte bassa, invece, la numero 7 del tabellone, la statunitense Ann Li, viene superata in tre set dalla qualificata bielorussa Aliaksandra Sasnovich, vittoriosa con il ... Leggi su oasport (Di sabato 8 gennaio 2022) Oggi, sabato 8, il torneoSummer Set IIdi tennis, di categoria WTA 250, che si gioca sul cemento outdoor di, in Australia, vede disputarsi entrambi gli incontri delle semifinali del tabellone principale di singolare, mentre domani si disputerà la finalissima. Non ci sono più azzurre nel main draw. Nella parte alta del tabellone la testa di serie numero 3, la russa Daria Kasatkina, cede in appena 57 minuti di gioco alla statunitense Amanda, che si impone con lo score di 6-2 6-0, vincendo 59 dei 94 punti giocati e lasciandone appena 35 all’avversaria, oggi davvero dominata. Nella parte bassa, invece, la numero 7 del tabellone, la statunitense Ann Li, viene superata in tre set dalla qualificata bielorussa Aliaksandra, vittoriosa con il ...

