Variante Omicron, “preoccupante” diffusione nord Inghilterra (Di sabato 8 gennaio 2022) Variante Omicron del coronavirus, il nord-est e il nord-ovest dell’Inghilterra stanno registrando tassi ”preoccupanti” della nuova mutazione. Lo ha detto al Guardian Mike Tildesley, professore dell’Università di Warwick e membro del Scientific Pandemic Influenza Modeling group, spiegando che invece si sta assistendo a un rallentamento della diffusione della Omicron a Londra. ”Preoccupano anche i ricoveri”, ha aggiunto, spiegando che l’ultima mutazione potrebbe rendere il Covid ”endemico e quindi meno grave”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 8 gennaio 2022)del coronavirus, il-est e il-ovest dell’stanno registrando tassi ”preoccupanti” della nuova mutazione. Lo ha detto al Guardian Mike Tildesley, professore dell’Università di Warwick e membro del Scientific Pandemic Influenza Modeling group, spiegando che invece si sta assistendo a un rallentamento delladellaa Londra. ”Preoccupano anche i ricoveri”, ha aggiunto, spiegando che l’ultima mutazione potrebbe rendere il Covid ”endemico e quindi meno grave”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

AurelianoStingi : Lo scrivo a scanso di equivoci, quando TUTTI i contagiati e ricoverati saranno variante Omicron, nonostante la sua… - Corriere : Massimo Galli contagiato dalla variante Omicron: «Sono stato una schifezza, non è una passeggiata» - Agenzia_Ansa : Il premier Draghi terrà lunedì una conferenza stampa, che servirà per illustrare il pacchetto di misure messe in ca… - zettai_Ari : RT @MessoraClaudio: Torna a parlare l'infettivologo francese Didier Raoult, direttore dell'Istituto ospedaliero universitario per le malatt… - stadionismo : RT @gippu1: E' ben ironico che un organismo che si definisce Tecnico-Scientifico suggerisca la chiusura degli stadi senza evidenze scientif… -