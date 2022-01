Una Vita non va più in onda la domenica: la decisione Mediaset (Di sabato 8 gennaio 2022) Sono in dirittura d'arrivo dei grandi cambiamenti all'interno della programmazione Mediaset e che finiranno per causare una pioggia di scontentezza da parte dei fan di Una Vita. Osservando con attenzione il palinsesto ufficiale di Canale 5 si apprende che, a partire da domenica 9 gennaio, la soap opera spagnola non andrà più in onda! E così, dopo intere settimane in compagnia degli abitanti di Calle Acacias ecco che i loro fan dovranno prendersi una sorta di giorno di riposo. Ma per quale motivo la Mediaset ha preso questa decisione? Stop domenicale per Una Vita e Beautiful: il nuovo palinsesto quotidiano di Canale 5 Con la fine delle feste di Natale, Capodanno e Epifania, i palinsesti della tv generalista stanno per essere ripristinati, ma sono ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 8 gennaio 2022) Sono in dirittura d'arrivo dei grandi cambiamenti all'interno della programmazionee che finiranno per causare una pioggia di scontentezza da parte dei fan di Una. Osservando con attenzione il palinsesto ufficiale di Canale 5 si apprende che, a partire da9 gennaio, la soap opera spagnola non andrà più in! E così, dopo intere settimane in compagnia degli abitanti di Calle Acacias ecco che i loro fan dovranno prendersi una sorta di giorno di riposo. Ma per quale motivo laha preso questa? Stople per Unae Beautiful: il nuovo palinsesto quotidiano di Canale 5 Con la fine delle feste di Natale, Capodanno e Epifania, i palinsesti della tv generalista stanno per essere ripristinati, ma sono ...

