Scuola | scontro fra Governo e Regioni sulla riapertura del 10 gennaio

(Di sabato 8 gennaio 2022) Sul rientro alunedì 10, in piena emergenza Covid, la tensione è alle stelle. IlDraghi ha ribadito, per bocca del ministro della Pubblica Istruzione, Patrizio Bianchi, che scatterà il “tutti in classe” regolarmente dopo questo fine settimana. Dall’altra parte della barricata le amministrazioni locali, l’Ordine dei medici, i sindacati e i presidi chiedono di rinviare. Cioè di posticipare di almeno 15 giorni il ritorno tra i banchi. De Luca: “Lanon riapre“il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, è passato alle vie di fatto annunciando la nonper medie, elementari e scuole dell’infanzia. A suo dire, “non ci sono le condizioni minime di sicurezza“. Nel testo dell’ordinanza si prevede la chiusura con ...

Advertising

repubblica : Scuola, De Luca va allo scontro col governo e firma l'ordinanza con cui chiude anche nidi e asili in Campania fino… - SkyTG24 : Scuola, scontro tra governo e De Luca sul rientro. Oggi vertice tra ministero e sindacati - manomela : Scontro sulla scuola, decine di sindaci rinviano la ripartenza: ecco cosa potrebbe succedere da lunedì 10 gennaio.… - SaCe86 : Scontro sul rientro a scuolaGoverno impugna chiusure - LUIGIVACCARO5 : Scontro sul rientro a scuola, il Governo contro De Luca - Cronaca - ANSA SI VOGLIONO CHIUDERE STADI SI VACCINANO A… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola scontro

Sky Tg24

...in classe di gran parte degli studenti sembra di essere tornati indietro di un anno con uno... Se il governo fa sapere di non aver cambiato idea e che l'indirizzo resta una "in presenza e ...Tensioni e trattative che hanno portato a un decreto che sembra aver scontentato tutti, in particolare per le misure adottate sulla, che ha portato a un asprocon alcune Regioni . ...Nella legge di bilancio abbiamo stanziato 400 milioni per la proroga dell’organico Covid, che consentirà di affrontare anche questa fase». «Nessun governo nazionale dei grandi Paesi europei, come Fran ...E’ scontro sul rientro in classe previsto per lunedì 10 gennaio. Da un lato c’è il Governo che ribadisce, attraverso il ministro Patrizio Bianchi che dal 10 gennaio gli studenti dovranno essere tutti ...