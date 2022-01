Ritorno in classe, c’è chi dice no alla Dad: “Vergognoso che siano presidi e docenti a chiederla” (Di sabato 8 gennaio 2022) La richiesta di oltre 2mila presidi di interrompere la didattica in presenza e organizzare le lezioni in Dad fa discutere. C'è anche chi è contrario. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 8 gennaio 2022) La richiesta di oltre 2miladi interrompere la didattica in presenza e organizzare le lezioni in Dad fa discutere. C'è anche chi è contrario. L'articolo .

Advertising

petergomezblog : Rientro in classe, De Luca: “Rinviarlo di 20-30 giorni”. Il governo chiude: confermata la riapertura del 10 gennaio… - orizzontescuola : Ritorno in classe, De Luca risponde al governo: “La legge consente alle Regioni lo stop alle lezioni in presenza” - orizzontescuola : Ritorno in classe, in Basilicata dal 10 gennaio corse aggiuntive per studenti. Ordinanza -