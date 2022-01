Rientro a scuola, Pacifico (Anief): Dad almeno fino a febbraio e screening obbligatorio. Riammettere in servizio docenti sospesi. INTERVISTA (Di sabato 8 gennaio 2022) "L'ennesima nota ministeriale non tiene coto del fatto che le scuole non sono in grado in questo momento di fornire i dati richiesti dall'amministrazione in merito al numero di alunni e personale contagiato, né sono state messe in condizioni di poter avere gli esti e lo screening di studenti e personale". Così Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, a Orizzonte scuola, commenta la nota congiunta del ministero Salute e Istruzione appena inviata alle scuole sulle nuove regole della quarantena previste dal dl 7 gennaio 2022, n. 1. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 8 gennaio 2022) "L'ennesima nota ministeriale non tiene coto del fatto che le scuole non sono in grado in questo momento di fornire i dati richiesti dall'amministrazione in merito al numero di alunni e personale contagiato, né sono state messe in condizioni di poter avere gli esti e lodi studenti e personale". Così Marcello, presidente nazionale, a Orizzonte, commenta la nota congiunta del ministero Salute e Istruzione appena inviata alle scuole sulle nuove regole della quarantena previste dal dl 7 gennaio 2022, n. 1. L'articolo .

