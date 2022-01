Probabili formazioni Roma - Juve: aggiornamenti (Di sabato 8 gennaio 2022) Roma - Maitland - Niles è sbarcato a Roma : corsa contro il tempo per farlo giocare al posto di Karsdorp . Nella Juve , ballottaggi Kean - Morata , Kulusevski - Chiesa , Bernardeschi - McKennie ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 8 gennaio 2022)- Maitland - Niles è sbarcato a: corsa contro il tempo per farlo giocare al posto di Karsdorp . Nella, ballottaggi Kean - Morata , Kulusevski - Chiesa , Bernardeschi - McKennie ...

Advertising

TuttoFanta : ? #TorinoFiorentina si giocherà lunedì alle ore 17.00 ?? - MCalcioNews : Verso Napoli-Sampdoria: le probabili formazioni della sfida del Maradona - cronacadiroma : Roma Juventus probabili formazioni: Allegri stravolge tutto #Juventus #Probabiliformazioni #Roma - TuttoFanta : ?#MILAN: tra i convocati di Pioli sempre out #Tomori, #Romagnoli e #Calabria. ?? - Fili27Filippo : #RomaJuventus #Juventus #Roma #Mourinho #probabiliformazioni Roma-Juventus: dove vedere la partita in tv e in strea… -