Napoli | Zielinski positivo al Coronavirus

(Di sabato 8 gennaio 2022)- Brutte notizie in casa. A due giorni dalla sfida contro la Juventus Piotrè risultatoal. Il centrocampista polacco era stato schierato nel match dell'...

Il Napoli comunica che, in seguito al giro di tamponi effettuato questo pomeriggio al gruppo squadra, è emersa la positività al Covid-19 di Piotr Zielinski. Il centrocampista polacco, regolarmente schierato nel match contro la Juventus, era stato posto in quarantena. Brutte notizie in casa Napoli. A due giorni dalla sfida contro la Juventus Piotr Zielinski è risultato positivo al Coronavirus.