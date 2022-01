Napoli, uccise e fece a pezzi la madre: muore dopo un’aggressione in carcere (Di sabato 8 gennaio 2022) Eduardo Chiarolanza, affetto da problemi psichiatrici, era finito in carcere dopo aver confessato di aver ucciso la madre 84enne, facendola a pezzi. La scorsa notte è deceduto presso l’ospedale Cardarelli di Napoli, dove era stato ricoverato in seguito a un’aggressione in cella. Eduardo Chiarolanza muore dopo un’aggressione in carcere Eduardo Chiarolanza aveva confessato lo scorso L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 8 gennaio 2022) Eduardo Chiarolanza, affetto da problemi psichiatrici, era finito inaver confessato di aver ucciso la84enne, facendola a. La scorsa notte è deceduto presso l’ospedale Cardarelli di, dove era stato ricoverato in seguito ain cella. Eduardo ChiarolanzainEduardo Chiarolanza aveva confessato lo scorso L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

