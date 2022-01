Meteo Roma del 08-01-2022 ore 06 | 10

(Di sabato 8 gennaio 2022)venerdì Turati l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord stabilità diffuse al mattino con qualche addensamento sui settori prealpini Alpini Ampi spazi di sereno altrove al pomeriggio ancora tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi in serata si rinnovano condizioni di tempo con Cieli irregolarmente nuvolosi isolate nevicate sulle Alpi occidentali a quote collinari al centro tempo stabile al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi assenza di precipitazioni al pomeriggio Ampi spazi di sereno su tutti i settori in serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con qualche velatura in transito a partire dalla Toscana al sud maltempo al mattino con piogge acquazzoni su Basilicata Puglia Calabria e isole maggiori al pomeriggio le precipitazioni ma con fenomeni più esigui più asciutto su Campania e Molise in serata atteso un graduale ...

tincho_ps88 : RT @Roma: ?? Mattina poco o parzialmente nuvoloso, pomeriggio e sera sereno.?? Temperature attese: 2°/10°C. Ecco le previsioni #meteo per dom… - MeteoNonnaRoma : Me dòleno le ginocchia, a nonna! Se sta pe' annuvolà! Nun piove ancora, ma portate l'ombrello che nun se sa mai, a nonna! #meteo #roma - Roma : ?? Mattina poco o parzialmente nuvoloso, pomeriggio e sera sereno.?? Temperature attese: 2°/10°C. Ecco le previsioni… - zazoomblog : Meteo Roma del 07-01-2022 ore 19:15 - #Meteo #07-01-2022 #19:15 - infoitinterno : Previsioni meteo Roma e Lazio 7 gennaio: sole e bel tempo su tutta la regione -

Ultime Notizie dalla rete : Meteo Roma

Sabato 8 e domenica 9 gennaio il meteo sarà molto variabile: oggi ci sarà bel tempo, per domani nel Lazio sono attese piogge e temporali ...